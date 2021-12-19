Умер Андрей Малюков, режиссер фильма «Мы из будущего»

Режиссер Андрей Малюков Фото: кадр из видео

Умер народный артист России и режиссер Андрей Малюков. Он скончался в возрасте 73 лет от коронавирусной инфекции, сообщила заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

«Сегодня ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», – написала Бондарчук в Facebook.

Андрей Малюков в 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи «Освобождение», также был вторым режиссером фильма «Соло для слона с оркестром», снятым СССР и Чехословакией. С 1974 года он работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Дебютную картину – «В зоне особого внимания» – Малюков снял в 1981 году и был удостоен за нее Серебряной медалью имени А. Довженко и Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

Режиссер известен по таким работам, как фильм «Мы из будущего», а также киносериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег».