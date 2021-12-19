Декоратор дала четыре важных совета по украшению новогодней елки

До Нового года сотается менее двух недель Фото: EAST NEWS

До Нового года остается менее двух недель, и россияне активно готовятся к празднику. Многие уже поставили елку – символ наступающего праздника, а те, кто еще не принес домой деревце или не собрал искусственное, присматриваются к новогодним игрушкам. Их выбор в магазинах сегодня огромен, на любой вкус и кошелек.

Декоратор Тина Гуревич дала советы, которые помогут украсить дерево стильно.

Единый стиль

Пожалуй, ключевое правило – это единая колористика и стилистика. Прежде чем начать сметать с прилавков игрушки, стоит представить, как будет выглядеть елочка.

Она может быть единой цветовой гаммы или разноцветной; выдержанной в стиле хэндмейд или демонстрировать строгую геометрию…

- Если дерево будет украшено в едином цвете, это не значит, что все игрушки должны быть строго красные или синие. Можно использовать разные оттенки выбранной цветовой гаммы от самых темных до светлых. Такая елка будет называться монохромной или градиентной и будет выглядеть будет очень элегантно и изыскано, — отметила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Размеры игрушек

Лучше выбирать новогодние украшения разных диаметров - от самых крупных до самых маленьких. Крупные игрушки стоит повесить в самый низ, а к верху шары станут совсем малыми. Это придаст дереву изысканности.

Важные акценты

Оказывается, на елке тоже можно делать акценты из игрушек. Какие-то будут создавать общий фон, а какие-то станут важной деталью, которая задаст общий тон и привлечет неравнодушные взгляды.

Гирлянды и бусы

Бусы и гирлянды – тоже важный атрибут, но размещать их стоит с умом. Бусы бывают достаточно тяжелыми — она рекомендовала размещать их двумя способами: по спирали вокруг и «W»-образным способом. Однако здесь все также зависит от вкусов и пристрастий хозяйки дома.

В этом году, как и в предыдущем, россиянам снова советуют встречать праздник дома. Ограничения связаны с коронавирусом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с корреспондентом Life призвал россиян отмечать Новый год в кругу семьи и рассказал, как сам отметит праздник.

-Отмечу в кругу семьи и с ограниченным алкоголем, - признался Михаил Мурашко.

А главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала родителей не дарить детям подарочные наборы со сладостями. Получив такой подарок, дети бесконтрольно поедают сладости и остановить их крайне проблематично.

- Если вы хотите сделать подарок, не делайте подарок сладким. Это может быть любой другой подарок, но не подарок, который содержит конфеты. В противном случае ребенок может со временем заработать целый букет болезней, - отметила врач в беседе с телеканалом "360".