Более 70% россиян считают себя азартными людьми Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше половины россиян признают себя азартными людьми. В том признались 73% респондентов, опрошенных онлайн-сервисом городской мобильности "Ситимобил"и исследовательской компанией ResearchMe.

93% полагают, что в случае победы человек достоин вознаграждения и не против того, чтобы лично отметить свой успех.

Чаще всего в знак поощрения люби балуют себя сладостями или десертами.

29% покупают себе недорогой презент, а 14%, напротив, в такие моменты позволяют себе дорогую покупку, о которой мечтали, пишет Life.

Четверть респондентов (25%) предпочитает разделить свой триумф с близкими и родными людьми, а 19% идут в ресторан или бар.

Что касается детей, то из победы не менее важны для взрослых. Например, 88% участников опроса полагают, что нужно награждать детей за хорошую учебу. Но при этом важно не сделать из этого культ. Такую позицию поддерживают 54% респондентов.

Стоит отметить, что половина участников опроса уверены, что умеют достойно проигрывать и легко переносят поражения.

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