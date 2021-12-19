Белоруссия подготовила пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами на польской границе Фото: REUTERS

Белорусские правоохранители собрали пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами на белорусско-польской границе, рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

В эфире телеканала ОНТ он сообщил, что белорусская Генпрокуратура попросила правительство и парламент страны передать копии документов в международные структуры, в том числе Европарламент. Ведомство хочет, чтобы они дали действиям польских пограничников правовую оценку.

Как заявил представитель Генпрокуратуры Белоруссии, Польша не раз осуществляла «незаконную депортацию в отношении беженцев, применяла пытки и иные акты жестокости». По его словам, польская сторона использовала против беженцев военизированные вооруженные патрули, оцепление, авиатехнику, танки и другое тяжелое вооружение. В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении польских высших должностных лиц по трем статьям: «Преступление против безопасности человечества», «Пропаганда войны» и «Оставление в опасности».

Как писал сайт kp.ru, Польша усиливает охрану границы с Белоруссией при помощи иностранных воинских подразделений. В пятницу, 3 декабря, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли инженерные подразделения из Великобритании и Эстонии. Предполагается, что нести службу на границе с Белоруссией 155 британских и 150 эстонских военнослужащих будут до 30 апреля.