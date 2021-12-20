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Общество19 декабря 2021 23:11

«Роскосмос» опроверг слухи о банкете на 5,9 миллиона рублей для вручения премии Гагарина

В корпорации объяснили, куда на самом деле пошли эти средства
Источник:kp.ru
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«Роскосмос» опроверг слухи о банкете на 5,9 миллиона рублей для вручения премии Гагарина

«Роскосмос» опроверг слухи о банкете на 5,9 миллиона рублей для вручения премии Гагарина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Деньги, которые были выделены на организацию церемонии вручения премии правительства им. Ю.А. Гагарина в области космической деятельности, пошли не только на организацию банкета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

- В сумму 5 миллионов 974 тысячи 857 рублей и 11 копеек, направленных на проведение мероприятия, вошли расходы не только на некий "банкет", - объяснили в госкорпорации.

Отмечается, что организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 тысяч 122 рубля. А еще почти 6,5 тысяч рублей ушло на закупку питьевой воды в бутылках.