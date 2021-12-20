В Магадане нашли мертвым депутата Крамаренко, которого обвиняли в отстреле гусей на Чукотке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магадане депутата городской думы Александра Крамаренко нашли мертвым. Тело чиновника было обнаружено в его офисе поздно вечером 19 декабря.

- Сейчас проводится проверка. Ночью был проведен осмотр места происшествия, опрашиваются возможные свидетели и родственники, назначено проведение судмедэкспертизы, - рассказали ТАСС в СУ СК РФ по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что Крамаренко после публикации фото в сетях с 178 тушками мертвых гусей на Чукотке, которые были выложены в виде сердца, обвиняли в отстреле пернатых.

после инцидента на Чукотке завели уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба. Только по предварительной оценке департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, ущерб от незаконной добычи гусей превысил 700 тысяч рублей.