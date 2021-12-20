Названы регионы России с самым доступным бензином

Стоимость бензина в России за 10 месяцев выросла в среднем на 6,9% Фото: REUTERS

В российской столице и регионах Крайнего Севера бензин оказался самым доступным для населения страны. Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности автомобильного топлива на основе показателей по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю заработную плату.

Доступный объем бензина исследователи определяли путем деления среднемесячной зарплаты в регионе с вычетом подоходного налога за период с октября прошлого года по сентябрь текущего на цену бензина по состоянию на октябрь 2021 года.

В исследовании РИА Новости отмечается, что за 10 месяцев в большинстве регионов страны стоимость бензина увеличилась. В среднем по стране АИ-92 подорожал на 6,9%.

В рейтинге лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить в месяц 2084 литра бензина по цене 47,99 рубля за литр. На второй месте расположилась Москва: жители столицы могут купить 1 939 литров (46,21 рублей за литр). Тройку лидеров закрывает Чукотский автономный округ (1865 литров по цене 60 рублей за литр).

Меньше всего бензина АИ-92 за среднюю зарплату могут позволить себе купить на Северной Кавказе. Замыкают рейтинг Чечня (540 литров), Дагестан (552) и Кабардино-Балкария (567).

Лидирующие позиции в данном списке преимущественно заняли регионы с высокими заработными платами.