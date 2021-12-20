В Госдуму РФ внесен законопроект о лишении представителей власти свободы на срок до 12 лет за пытки

В Госдуму РФ внесен законопроект о лишении представителей власти свободы за пытки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы комитетов Государственной думы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас в понедельник, 20 декабря, внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение.

В документе предлагают увеличить срок за пытки осужденных лишением свободы до 12 лет. Речь идет о представителях власти, прежде всего о сотрудниках силовых ведомств и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Кроме того, данный вид преступления переводится в категорию особо тяжких.

Авторы проекта также предлагают ввести новое понятие пыток, среди которых запугивание с целью установления контроля над личностью, а также дается более детальное определение пытки.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ», - заявил Крашенинников.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСИН, будут нести ответственность по статье 302 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к даче показаний» за издевательства над задержанными, осужденными и арестантами. Кроме того, проект закона говорит об увеличение срока давности за проведение пыток для того, чтобы достичь неотвратимости наказания.