Китайские ученые обнаружили у "Омикрона" связь с лабораторным вирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук опубликовали научную работу в которой заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. По их мнению, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось "перепрыгнуть" сначала в мышь, а потом обратно.

"Авторы статьи предоставили достаточно убедительные доказательства того, что "Омикрон" совершил двойной прыжок", - пояснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский в беседе с "Известиями".

Ученые обратили внимание на две мутации, которые есть только у "Омикрона" и отсутствуют у других штаммов.

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова также называла передачу вируса от человека к мышам и обратно причиной мутаций омикрон-штамма коронавируса, передает "Свободная пресса".

Российский вирусолог Виталий Зверев допускал вариант, что новый штамм коронавируса мог быть искусственно создан биохакерами.

"Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно", - цитирует Зверева Life.ru.