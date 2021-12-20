Педиатр рассказала, какие продукты в новогодних подарках провоцируют аллергию у детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-педиатр, аллерголог Юлия Кузнецова рассказала, какие продукты в новогодних подарках для детей могут вызвать аллергию.

Принято считать, что самыми сильными аллергенами для подрастающего поколения являются мандарины и шоколад. Однако, детей подстерегают и другие опасности.

- Конфеты, шоколадки, вафли, цветные зефирки, цитрусовые традиционно вызывают аллергию у детей. Сейчас еще много мармеладных конфет с добавками и красителями, на которые дети реагируют, - рассказывает врач «Ридусу».

Аллергию могут провоцировать различные игрушки, ведь в их составе часто тоже бывают аллергены.

- Например, игрушки-антистресс „Слайм“. Мыльные пузыри очень часто дают как местную, так и общую аллергическую реакцию у детей,— подчеркивает педиатр.

Даже если у ребенка никогда не проявлялась аллергия, это не значит, что родители могут разрешить ему бесконтрольно есть сладости.

Правильнее всего, если подарочный набор будет храниться в родителей и в день ребенок сможет выбрать 3-4 конфеты и пару мандаринов.

- Сладкое с цитрусами лучше не давать в одно время.

При этом не стоит смешивать сладкое с цитрусовыми. Утром можно предложить конфету, а вечером мандарин. А еще лучше чередовать дни, - подчеркнула Юлия Кузнецова.

Она рекомендует родителям рассмотреть иные варианты подарков: например, Дед Мороз может принести билет в развлекательный центр. Если же без сладостей не обойтись, то лучше собрать набор самостоятельно.

- В идеале положить в подарок натуральную пастилу, домашнее печенье. Из фруктов можно выбрать яблоки, бананы, ягоды, они реже вызывают аллергию. Плюс игрушки или куклы от брендов, которые производят гипоаллергенные товары,— заключила врач.