В закон об ОСАГО планируют внести новые поправки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в ходе следующей сессии Госдумы депутаты рассмотрят законопроект, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО.

"Этот [законопроект] готовится, и мы сначала его обсудим, а потом в каком-то виде внесем с учетом позиции [Общероссийского] народного фронта", - отметил парламентарий в беседе с изданием "Газета.ru".

В декабре 2021 года общественники предложили ввести в ОСАГО дополнительные опции: страхование автомобилей от падения деревьев и сосулек, а также от повреждений из-за плохих дорог.

Координатор сообщества "Синие ведёрки" Петр Шкуматов заявлял, что средняя цена на полис ОСАГО в России может уменьшиться, если автомобилисты будут ездить аккуратнее и в стране снизится количество страховых случаев при авариях, передает RT.

Ранее Общественный Совет по развитию такси и представители таксомоторного бизнеса направили коллективное обращение в Госдуму РФ и Центробанк РФ с просьбой не допустить повышения стоимости страхования транспортных средств, использующихся в качестве такси, сообщают "Известия".