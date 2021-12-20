Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками фруктов и овощей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минсельхозе РФ не ожидают перебоев в поставках фруктов и овощей на внутренний рынок, а также роста цен, несмотря на приостановку продажи части импортной продукции из Турции, Египта, Ирана и Китая.

Как передает газета «Известия», в ведомстве сообщили, что доля импорта товаров, попавших под запрет, в общем объеме незначительна, а российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из Турции и других стран мира, включая Марокко, Аргентину, Перу, Пакистан, Египет и Южно-Африканскую республику.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ретейлеров о приостановке продажи части импортной продукции из ряда стран. Под запрет попали овощи и фрукты части производителей из Турции, несколько поставщиков перца из Ирана, один производитель мяты из Египта, а также произведенные на некоторых заводах в Китае шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что введенный запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований, а за девять месяцев этого года эксперты нашли остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции. В ведомстве отметили, что получали сообщения об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Европейского союза.