Белоруссия по итогам 2021 года поставит на Украину 1,1-1,2 млрд кВт.ч электроэнергии

Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По итогам 2021 года экспорт белорусской электроэнергии на Украину может составить 1,1-1,2 млрд кВт.ч. Об этом генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд сообщил в понедельник 20 января, пишет БЕЛТА. По словам генерального директора, большая часть экспорта электроэнергии на Украину приходится на осень и зиму.

«В этом году мы в соответствии с техническими возможностями белорусской и украинской энергосистем экспортировали электроэнергию. Электроэнергия в основном экспортируется в осенне-зимний период. Ожидаемый объем поставки по 2021 году - порядка 1,1-1,2 млрд кВт.ч», - сказал Павел Дрозд.

Гендиректор «Белэнерго» заявил, что в 2022 году Белоруссия будет поставлять Украине электроэнергию согласно рамочным контрактам, обсуждение которых идет ежемесячно. Дрозд отметил, что условия и объемы поставок белорусского электричества на Украину будут зависеть от выгоды, которую должны получать обе стороны.

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