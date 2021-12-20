Тишковец: в предпоследнюю неделю декабря в Москву вторгнется арктический холод

В предпоследнюю неделю декабря в Москву вторгнется арктический холод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпоследняя неделя декабря 2021 года ожидается аномально холодной. Жители столицы готовятся к 20-градусным морозам, а кое-где синоптики обещают понижение до -25 мороза, хотя еще утром в понедельник столбики термометров не пересекали отметку в -5 градусов.

- Аномально холодная погода в Москве на текущей неделе будет обусловлена полярным вторжением,- рассказывает «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

20 декабря столицу накроет тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции снеговых облаков. Холодные воздушные массы приведут к тому, что температурный фон в центральной части страны будет на 4–6 градусов ниже положенной климатической нормы.

20 декабря ожидается слабая метель, ветер северный, порывистый со скоростью до 4–9 м/с.

К вечеру температура опустится до –10...–15 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм ртутного столба.

В день зимнего солнцестояния - 21 декабря, похолодание продолжится. К утру будет – 20 мороза, а в ночь на среду до – 22.

-После полудня 22 декабря станет чуть теплее: до –14...–19 градусов. Эти показатели на 10–12 градусов ниже среднесуточной нормы. А вот в четверг, 23 декабря, под влиянием антициклона немного распогодится, стуже начнет отступать, - прогнозирует Тишковец.

В ночь на четверг будет -18…-20 °С, днем -15…-20 °С. В пятницу, 24 декабря, ночью в Москве -15…-20 °С, а днем -10…-15 °С.

- К выходным ситуация стабилизируется, но температура все также останется ниже климатической нормы. Хотя отклонение будет не столь значительно, - сообщила RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Что касается долгосрочных прогнозов, то зима 2022 года ожидается неоднородной. Частые оттепели и понижения температуры воздуха в зимний период ожидаются в России, особенно в ее европейской части, передает ФАН.