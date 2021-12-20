Более 100 региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года

Михаил Мишустин рассказал об увеличении возможностей портала "Госуслуги" с 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года на портале госуслуг будут доступны дополнительно более сотни региональных сервисов. Ранее эти услуги либо вообще не предоставлялись россиянам в электронной форме, либо были доступны исключительно на региональных портала и сайтах органов власти.

В частности, с 2022 года россияне смогут проводить через «Госуслуги» назначение ряда пособий на детей, проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, регистрацию прав на недвижимость. Доступными станут также прием деклараций по налогу на доходы физических лиц, предоставление выписки из Государственного лесного реестра, аттестация педагогов региональных, муниципальных и частных школ, признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставление бесплатного жилья.

По словам Михаила Мишустина, правительство видит свою задачу в формировании простой и удобной цифровой среды для населения, и нововведения помогут это сделать.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате», - сказал Мишустин.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что Госдума после Нового года намерена рассмотреть поправки в закон об ОСАГО.