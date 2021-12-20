Собянин: проблема поддельных ковид-сертификатов в Москве есть, но она не глобальна

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о наличии поддельных COVID-сертификатов в столице, однако отметил, что эта проблема не носит масштабного характера.

Градоначальник уточнил, что за все время было возбуждено примерно 80 уголовных дел по факту изготовления поддельных сертификатам. По его словам, такая цифра «ничтожно мала» на фоне того, что на сегодняшний день в Москве около 7 млн человек имеют QR-коды.

«Проблемы, конечно, есть, но они не глобальны. За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам … Это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», - заявил московский мэр в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Собянин полагает, что данная проблема скоро совсем перестанет быть актуальной, поскольку принято решение о продлении до года срока QR-кодов.