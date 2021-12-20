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Здоровье20 декабря 2021 17:15

ВОЗ подтвердила, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других вариантов

Вероятно всего, привитые или переболевшие могут вновь им заразиться, сообщил глава организации
Абдулла ШАКИРОВ
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ВОЗ подтвердила, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других вариантов

ВОЗ подтвердила, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других вариантов

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения получила подтверждения того, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее других вариантов COVID-19, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Имеется устойчивое подтверждение того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта». Более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – сказал глава организации в ходе брифинга.

По словам Гебрейесуса, в этом году от коронавируса в мире скончались 3,3 миллиона человек – это превышает общее число умерших в 2020 от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что благодаря штамму «Омикрон» коронавирус превратится в обычную простуду.