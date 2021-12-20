Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России утвердило национальные календари профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Во второй включена вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2», – сказано в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

Как указано в документе, прививка от коронавируса рекомендована в первую очередь россиянам старше 60 лет, а также взрослым, занятым в сфере медицины, социального обслуживания и образования, гражданам с хроническими заболеваниями и тем, кто проживает в городах с численностью от миллиона человек.

Во вторую очередь вакцинация рекомендуется работникам организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, сотрудников в пунктах пропуска на границе, волонтерам, военнослужащим, работникам сфер услуг, госслужащим, студентам старше 18 лет, призывникам, детям и подросткам от 12 до 17 лет.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Позже депутаты Государственной думы решили не рассматривать этот вопрос.