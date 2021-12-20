В ВОЗ сообщили об улучшении ситуации с коронавирусом в России Фото: Светлана Макеева

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России меняется в лучшую сторону, тем не менее заболеваемость еще достаточно высокая, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы абсолютно согласны с оценкой, которую делают национальная система здравоохранения и Роспотребнадзор – видны хорошие знаки», – сказал она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович призвала не успокаиваться и работать над снижением заболеваемости COVID-19, поскольку ее уровень близок 30 тысячам случаев в сутки.

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки зарегистрировано 27 022 случая заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, полностью выздоровели 30 059 человек, а умерли 1 019 пациентов. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 10 241 812. Жертвами инфекции стало 298 222 человека, выздоровели 9 014 980.