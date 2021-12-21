В России разработали госстандарт по захоронению в братских могилах

В МЧС России разработали ГОСТ по срочному захоронению трупов в братских могилах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В МЧС России разработали национальный стандарт срочного массового захоронения в братских могилах людей и животных, которые погибли в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мирное время.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, прописан порядок действий в случае большого числа жертв: например, при ядерном ударе, природной катастрофе или эпидемии. В частности, устанавливаются нормативы срочных массовых захоронений. Кроме того, ГОСТ предусматривает заготовку ресурсов и материалов заранее – гробов и материалов для них, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, а также горючего для транспорта и других необходимых вещей.

Как объяснил председатель Профсоюза работников ритуальных служб Андрей Авдеев в беседе с телеканалом «360», в документе нет ничего принципиально нового. Ранее у МЧС, по его словам, «было планирование, которое предполагало возможность всплесков инфекций, и под это разрабатывались методические рекомендации, но они были только внутриведомственными». Однако ни одно ведомство, если появится такая необходимость, не способно в одиночку справиться с задачей массового захоронения в короткое время.

«Нужно содействие местных органов власти, ритуальных служб и чтобы у них были общий язык и понимание. Для этого создан ГОСТ», - сказал он.