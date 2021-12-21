Губернатор Кемеровской области попал в ДТП

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром во вторник, 21 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП, когда на служебном автомобиле ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе «Кемерово — Новокузнецк» в районе посёлка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате аварии никто не погиб, «все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», передает ТАСС.

На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады «Скорой помощи», выясняются все обстоятельства и причины ДТП. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 декабря Сергей Цивилев сообщил об окончании поисков на шахте «Листвяжная», где в результате аварии 25 ноября погиб 51 человек. Он также рассказал о дальнейших планах областных властей.

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