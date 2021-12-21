Из-за сильных морозов отопление в Москве включили до максимума

Из-за сильных холодов коммунальщики разогнали до максимума температуру в батареях жилых домов Фото: Мария ЛЕНЦ

Зима вовсю хозяйничает в городе. В ближайшие дни по прогнозу - мороз до минус 22, снег и небольшой ветер. Из-за сильных холодов коммунальщики разогнали до максимума температуру в батареях жилых домов, социальных учреждений и офисов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, - отметил Петр Бирюков. - Сейчас она максимальная и составляет 130 градусов».

По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают, сверяя их с температурой уличного воздуха. Решение о градусе в батареях принимают на основе заранее полученного прогноза синоптиков.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», - уточнил Бирюков.

При этом в батареях поддают жару не сразу. По правилам, чтобы градусы набрали нужные обороты, придётся немного подождать.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, - напомнил Бирюков. - Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков».