Задержан мужчина, захвативший двух заложниц в Париже

В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который удерживал двух женщин в заложниках в Париже. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

- Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет, — сообщил министр в социальной сети Twitter.

Дарманен также выразил благодарность полицейским за проведение операции.

Напомним, захват заложников произошел в магазине на улице Алигер. По сообщению местных СМИ, мужчина страдает психическим расстройством. Он требовал встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.

Ранее немецкая полиция задержала мужчину, который захватил в заложники пассажиров автобуса возле населенного пункта Грединг (земля Бавария) на юге Германии. Однако, хоть нарушитель и заявлял, что он вооружен, стражи порядка оружия при нем не обнаружили. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не погиб, сообщается о двух пострадавших. На время спецоперации силовики перекрыли скоростную автомагистраль А9 в обоих направлениях, над трассой барражирует полицейский вертолет.