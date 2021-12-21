В московском цирке Никулина умер зритель

Зритель умер в цирке Никулина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В цирке Никулина на Цветном бульваре в Москве умер 60-летний мужчина. Об этом сообщил источник kp.ru.

- Признаков насильственной смерти не обнаружено. По словам невестки (умершего), ему стало плохо в цирке, он стал задыхаться, — рассказал собеседник издания.

Согласной предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тело доставили в морг. Правоохранительные органы проводят проверку после случившегося.

Ранее в Москве умер Андрей Малюков — известный режиссер. Он родился в 1948 году в Новосибирске. О смерти мужчины в соцсетях сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук. В Москве он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Его дебютным фильмом стала одна из первых советских кинокартин-катастроф — «34-й скорый».