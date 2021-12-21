В Гильдии маркетологов России назвали самые ожидаемые подарки к Новому 2022 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Гильдии маркетологов России назвали самые ожидаемые подарки к Новому 2022 году.

В лидерах ожиданий конверты с деньгами, одежда и «наборы здоровья» - это дорогие лекарства и антисептики. Все эти позиции делят первые строчки «вишлиста» россиян.

На второй строчке по популярности – различные парфюмерные товары и наборы.

А на третьем месте наборы продуктов.

Четвертую строку в списке ожидаемых подарков занимает алкогольная продукция. Но у нее есть все шансы оказаться на первых строчках рейтингов из-за новогодних скидок.

Замыкает пятерку лидеров ожиданий книги.

Многие в этом году предпочитают делать символические подарки. Это символы наступающего года. В моде также славянская и ведическая атрибутика, предметы народных промыслов и сувениры, в которых преобладает лиловый цвет.

- Сегодня в тренде народные промыслы. Большой спрос на вышивки, рушник, рубахи, расписные чаши. Цены на них уже взлетели на 50%, - делится с NEWS.ru член Гильдии маркетологов России Николас Коро.

Он отметил, что в мировых трендах новый цвет 2022 года – цвет полевого колокольчика. Так что не исключено, что скоро на прилавках сувенирных магазинов появятся лиловые тигры, а новые коллекции одежды представят наряды с тигровым принтом, выполненным в лиловом оттенке.

Что касается подрастающего поколения, то их пожелания отличаются от пожеланий взрослых.

Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, результаты есть в распоряжении «Известий».

В свою очередь председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT рассказал о том, как правильно выбрать качественную алкогольную продукцию к Новому году, а также избежать отравления фальсификатом.