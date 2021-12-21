Песков рассказал об участии Путина в расширенной коллегии министерства обороны

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 21 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об участии президента России Владимира Путина в расширенной коллегии министерства обороны.

Представитель Кремля отметил, что сегодня намечено несколько значимых мероприятий, среди которых расширенная коллегия, выставка, а также весьма объемное выступление главы государства и министра обороны России Шойгу в открытой части. Кроме того, во время выставки пройдет церемония приема в строй атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск».

«Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной, посетит тематическую выставку, посвященную коллегии … во время посещения выставки состоится краткая церемония принятия атомных ракетных крейсеров … в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», - сообщил пресс-секретарь главы государства.