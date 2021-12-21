Мантуров заявил, что ситуация по обеспечению медкислородом стабилизировалась

Мантуров заявил, что семь российских регионов остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семь российских регионов на данный момент находятся на особом контроле Минпромторга по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделал глава ведомства Денис Мантуров, отметив, что в общем ситуация стабилизировалась.

«Сейчас ситуация стабилизировалась. Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи», - заявил министр на правительственном часе в Госдуме.

Мантуров сообщил, что потребность в медицинском кислороде с начала пандемии коронавируса в стране выросла более чем в 15 раз, а поставки осуществляются, в том числе, из-за границы. «Также нам помогают Минобороны, Роскосмос, Росатом и в том числе осуществляются поставки от наших зарубежных партнеров. В результате смогли выстоять в осенний пик заболеваний», - добавил он.

Глава Минпромторга также заявил, что правительство софинансирует закупки 177 кислородных станций большой мощности для медучреждений 51 российских региона, в пять из которых концентраторы будут поставлены до конца текущего года.