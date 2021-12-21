В МИД РФ заявили, что размещение войск США на Украине приведет к эскалации

МИД РФ заявил, что размещение войск США на Украине приведет к эскалации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко предупредил о последствиях размещения войск Соединенных Штатов Америки на Украине.

- Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США, — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что в Вашингтоне есть «разумные люди», которые понимают опасность подобных действий.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении». До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.