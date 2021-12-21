Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиян до 2024 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Накопительная часть пенсии - это надбавка, которая накапливается из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. На накопительную часть пенсии идет 6% страховых взносов. Они до сих пор взымаются, но их накопление временно заморожено. С 2014 года эти деньги идут на выплаты пенсий россиянам, которые уже являются пенсионерами.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении заморозки накопительной части пенсии, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

Реализация законопроекта снизит трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей. Отмечается, что это не уменьшит объем пенсионных прав граждан, так как 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются.