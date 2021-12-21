Мурашко сообщил, что почти 10 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 76 миллионов россиян прошли вакцинацию первым компонентом прививки от коронавирусной инфекции и примерно 10 миллионов граждан ревакцинировались повторно. Такие данные привел глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Всего провакцинировано первым компонентом почти 76 млн граждан, полностью прошли вакцинацию более 70 млн человек … Сегодня прошли повторную ревакцинацию почти 10 млн граждан», - сообщил Мурашко во вторник, 21 декабря, в ходе заседания президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу.

Мурашко также отметил, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день крайне важна, учитывая «социальную активность перед новогодними праздниками».

Напомним, накануне директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинироваться препаратом «Спутник V» можно бесконечное количество раз. Специалист также отметил, что обновлять препарат в связи с появлениями новых штаммов пока нет необходимости, но если она возникнет, то есть возможность сделать это «за пару недель».