Ветеринар дала россиянам советы по защите питомцев от стресса в новогодние праздники

Ветеринар дала советы по защите питомцев от стресса в новогодние праздники Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Жанна Каштанова заявила, что во время зимних каникул животные часто испытывают сильный стресс и посоветовала не кормить животных с праздничного стола.

"Даже небольшое количество острой, жирной, соленой пищи может навредить кошке или собаке. Помните, что шоколад и виноград токсичны для животных и могут вызвать отравление. То же самое касается алкоголя. Нельзя давать собакам куриные и рыбьи кости — они могут застрять в горле и вызвать удушье или поцарапать и травмировать органы желудочно-кишечного тракта", - рассказала она в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист также отметила, чтобы питомец не испугался новогодних фейерверков, не стоит его успокаивать, а лучше отвлечь лакомством или игрой.

Ранее сайт KP.ru вместе с зоопсихологом Ксенией Офицеровой разбирались, как подготовить собаку и кошку к встрече Нового года без стрессов.

Главный совет - не выходите гулять с собакой в новогоднюю ночь. Не берите ее с собой, когда идете посмотреть на фейерверки. Постарайтесь подольше походить с ней днем, а вечером 31 декабря выгулять не позже 18 часов, до начала больших салютов.