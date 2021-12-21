Симптомы омикрон штамма коронавируса перечислили в Минздраве

Для штамма "омикрон" характерны симптомы, похожие на симптомы течения гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как проходит заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон". По его словам, для этой мутации COVID-19 характерны особые симптомы, чем-то похожие на симптомы гриппа.

Как сообщил Мурашко во вторник, 21 декабря, чаще всего больные штаммом "омикрон" жалуются на першение в горле и лихорадку. Об этом он рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

"Мы видим, что в клинической картине омикрона доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа", - отметил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, новейший штамм коронавируса, возможно, поможет человечеству победить пандемию Covid-19. Так во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что омикрон-штамм может стать "живой вакциной".