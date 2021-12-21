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Политика21 декабря 2021 15:05

Путин рассказал Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности Москвы

Президенты России и Франции поговорили по телефону
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин рассказал Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности Москвы

Путин рассказал Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности Москвы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о работе российских дипломатов по гарантиям безопасности, предложенных Москвой. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в Кремле.

Кроме того, сообщается, что лидеры государств обсудили также темы, связанные с Украиной, среди которых ситуация в Донбассе. Отмечается, что президент России привёл «конкретные примеры», которые говорят о нарушениях незалежной Минских соглашений. «С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Путин подчеркнул «важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», а также размещение вооружения в сопредельных государствах, указав на опасность таких действий для Москвы.