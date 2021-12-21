В России селедка под шубой за год стала дороже на 16 процентов

Приготовить селедку под шубой в России стало дороже на 16 процентов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Традиционное новогоднее блюдо – сельдь под шубой – за год стало дороже для россиян на 16 процентов. Больше всего подскочила цена на главный ингредиент салата. Сельдь в среднем в российских магазинах подорожала на 70 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на «СберМаркет».

Селедка под шубой на пятерых в 2021 году будет стоить 453 рубля, а год назад такая порция обходилась в 389 рублей.

Из продуктов, которые входят в классический рецепт, сильнее всего подорожала рыба. В среднем по России сельдь в масле стала дороже на 70 рублей. Овощи в среднем стоят на уровне 2020 года. Десяток яиц в среднем обойдется россиянину в 71 рубль, килограмм картофеля - в 83 рубля, 500 граммов лука - в 15 рублей, 500 граммов морковки - в 19 рублей, килограмм свеклы - в 35 рублей, упаковка майонеза - 68 рублей.

А вот «индекс оливье» за год в России в среднем вырос на 6 процентов, как ранее сообщалось на kp.ru.