Самый высокий в мире мужчина приехал в Москву за русской невестой Фото: Instagram.com

В Москву в поисках невесты приехал самый высокий в мире человек - турок Султан Кесен, который является рекордсменом книги Гиннеса с ростом 2,51 метра.

Как рассказал Султан, он недавно развёлся с женой и принял решение попытать свое счастье в России. Кесен также рассказал, что хочет русскую невесту, которая родила бы ему двоих детей, мальчика и девочку, отметив, что наслышан о красоте и широте души русских девушек.

«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах. Я бы хотел жену увезти в Турцию. Живу в историческом месте, в юго-восточной части, но от моря далековато», - рассказал он.

Кесен также признается, что уже привык к своим габаритам, однако они доставляют ему неудобства. Прежняя супруга самого высокого человека в мире была ростом 175 см.