Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в отдел полиции

Олимпийский чемпион, фигурист и партнёр Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев Фото: Даниил ОПАРИН

Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева были доставлены в отдел полиции в Москве. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, информация об избиении 32-летнего спортсмена поступила в полицию во вторник, 21 декабря. Дмитрий Соловьев сообщил, что его избили неизвестные.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - приводит слова правоохранителей ТАСС.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЧП произошло в ночь на 21 декабря, когда олимпийский чемпион, фигурист и партнёр Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев выходил со своей девушкой Анной из караоке. На улице Дмитрий увидел, как хулиганы приставали к девушкам. Соловьев сделал им замечание, после чего трое мужчин напали на него и избили.