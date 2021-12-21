Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из богатейших людей Земли Фото: REUTERS

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс дал прогноз о том, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, сейчас мир, возможно, переживает самую сложную часть этой истории, но она может закончиться уже в 2022 году.

Как сообщил Гейтс в Твиттер, к штамму "омикрон" нужно относиться серьезно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он способен вызвать. Особенно с учетом его заразности, напомнил бизнесмен.

Однако, считает Гейтс, если мир будет ответственно подходить к ситуации и принимать необходимые меры, в 2022 году пандемия может закончиться.

"Я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году", - написал Гейтс.

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из богатейших людей Земли написал традиционное новогоднее письмо, в котором подвел итоги 2021-го и дал прогнозы на 2022-й.