Президент Абхазии провел переговоры с лидерами оппозиции

Переговоры проходят в парламенте. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания начал переговоры с лидерами оппозиции. На встречу с главой государства во вторник, 21 декабря, отправился, в частности, политик Адгур Ардзинба.

Как пишет ТАСС, переговоры проходят в парламенте и их подробности не уточняются. Известно только, что на встрече присутствуют также вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.

Шаг в сторону мирного урегулирования конфликта был сделан после того, как оппозиционеры попытались взять парламент силой, но были оттеснены силовиками. Адгур Ардзинба попросил своих сторонников пока отойти от правительственного здания на время, пока идут переговоры с президентом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Абхазии, похоже, очередная революция. Третья за семь лет. На этот раз оппозиция пытается свергнуть президента Аслана Бжания, который два года назад в свою очередь сверг Рауля Хаджимбу (а тот в 2014-м заставил бежать Александра Анкваба).