Синоптик назвал погоду в Москве «морозным дном»

Синоптик сообщил, что ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной за 54 года.

- В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге, 19,6 градусов мороза, в Строгино - минус 22 градусов, в Тушино и Бутово - 22,9 градусов мороза. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 году минимальная температура составила минус 22,8 градусов), — написал специалист в Instagram.

Тишковец отметил, что погода в ночь на 22 декабря стала «морозным дном». По его словам, дошкольники и ученики начальных классов ряда районов столицы могут не идти в школу, так как там температура воздуха опустилась ниже -25 градусов. Старшеклассники же могут не посещать образовательные учреждения, если температура будет -31 градус и ниже.

Напомним, ночь на четверг, 23 декабря, будет уже не такая студеная: до -24 градусов по области и -21 в столице. Днем -11…-16, облачно, с прояснениями. В пятницу, 24 декабря, мороз ослабеет: под утро не ниже -17, днем -6…-11. Однако на улице будет очень неуютно: пасмурно, с зарядами снега и пронизывающим ветром, который будет свистеть с порывами до 17 м/сек. В субботу, 25 декабря, облачно и снежно. Ночью -11…-13, днем -5…-10 градусов. В воскресенье, 26 декабря, холода вновь усилятся. Ночью подморозит до -20 градусов, днем -8…-13. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.