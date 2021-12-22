"Газпром" приостановил прокачку топлива по трубопроводу Ямал - Европа

Компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Газпром" в среду, 22 декабря, не возобновил прокачку по газопроводу Ямал - Европа. Мощности не были забронированы ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии.

По данным GSA Platform, "Газпром" продолжает снижать бронирование транзита через Польшу - это одна из стран, по территории которой проходит нитка газопровода Ямал - Европа. Также он идет через Россию, Белоруссию и Германию. Его пропускная способность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год.

Отмечается, что в прошлую пятницу "Газпром" выкупал для прокачки 27 миллионов кубометров, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона, на вторник же не заказала ничего.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник 21 декабря стоимость российского газа впервые приблизилась к отметке $2 200 за 1 тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд, но, видимо, еще не предел. Подземные хранилища газа в Европе постепенно пустеют, а брать новое топливо негде.