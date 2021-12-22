Специалист по кибербезопасности заявил, что двухфакторная авторизации обеспечит стойкую защиту Госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович заявил, что 2 фактора авторизации на Госуслугах обеспечит более стойкую защиту.

"Однофакторная авторизация - это когда предъявляешь для входа что-то одно, двухфакторная - это когда предъявляешь чего-то два. При этом у нас есть три смысловых домена касаемо того, что можно предъявить: можно что-то знать, например пароль, можно что-то иметь, например сотовый, на который придет СМС, и можно иметь неотчуждаемую характеристику или особую примету - то, что сейчас называется биометрия", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что однофакторная авторизация нестойкая и всегда может попасть в руки злоумышленника в случае, если он украдет пароль или телефон.

Напомним, Минцифры готовит принудительную двухфакторную авторизацию на "Госуслугах". Сообщается, что на данный момент Госдума уже поддержала инициативу, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что единый портал получит новый функционал.

"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", - цитирует премьер-министра России Михаила Мишустина "Пятый канал".