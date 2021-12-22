Глава Приамурья Василий Орлов побывал в самом красивом школьном кафе Тынды: «Нужно превращать столовые в места для отдыха и общения»

Василий Орлов посетил школьное кафе в гимназии №2 города Тынды. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области активно внедряется проект школьных кафетериев. Глава региона Василий Орлов 22 декабря во время визита в Тынду посетил гимназию №2, где обычную столовую превратили в уютное кафе. Недавно в здании гимназии, построенном в 1977 году, сделали ремонт. Полностью обновили классы, холлы и интерьер столовой. Теперь здесь каждый день играет музыка, а дежурные и повара ходят в красивой униформе.

- У нас в кафе дежурят дети, мы ввели для них и для поваров красивую форму. Также организовали меню, выполненное в стиле настоящих кафе, - рассказала директор Классической гимназии №2 Тынды Ирина Пилипосян. - Отдельно расположена буфетная зона для старшеклассников. Очень важна обратная связь. Дети ставят на доске галочки, понравились ли им предложенные блюда. Обязательно проводим родительский контроль, а также организовали мониторинг через «Инстаграм».

Губернатор оценил школьное меню и попробовал морс из местной таежной брусники. Морс Василию Орлову понравился, и он оставил свой отзыв в специальной книге.

- Мы уже немало говорили о том, что нужно воспитывать в детях культуру питания, а сами помещения столовых превращать в места для отдыха и общения. Такая работа сейчас ведется. И мы видим, что здесь, в гимназии Тынды, школьное кафе выглядит очень достойно, и это ценят сами ученики, - отметил губернатор Приамурья.

Василий Орлов побывал в действующей в школе «Точке роста»: образовательный центр был открыт в 2020 году. Во время ремонта в гимназии №2 заменили более 200 окон, установили современную систему видеонаблюдения, благоустроили пришкольную территорию. На входе установили электронное табло для расписания: оно помогает ребятам легко ориентироваться в учебном графике. Помощь с реконструкцией школы, а также с приобретением спортивного оборудования для спортзала оказали компании «Транснефть» и «РЖД». Гимназия является вторым по величине образовательным учреждением в Тынде, сегодня в ней учатся 930 детей.

Глава региона также оценил, как проходит реконструкция сквера в центре Тынды. Проект благоустройства этой территории стал победителем голосования при подведении итогов для предоставления субсидии на поддержку проектов развития территорий городских округов, основанных на местных инициативах. В сквере появились уличные светильники и декоративные фонари: для их оформления были использованы музыкальные мотивы – они напоминают музыкантов с саксофоном, трубой, аккордеоном и контрабасом. Рядом оборудованы артобъекты – декоративное фортепиано и светодиодный фонтан. Еще одна изюминка сквера - большие световые буквы «ТЫНДА», которые хорошо видно с трассы. По проекту в парке будут установлены светящиеся качели. Василий Орлов отметил, что новый сквер наверняка станет хорошим местом отдыха для горожан.