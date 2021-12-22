19-летнему жителю Омска грозит пожизненный срок за нападение на двух таксистов

19-летнему омичу грозит пожизненный срок за нападение на двух таксистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу, которое завели на 19-летнего воспитанника адаптивной школы Георгия Червячкова. Молодому человеку предъявлено обвинение по шести статьям, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сообщается, что в январе 2019 года молодой человек поругался с девушкой, выпил бутылку водки и отправился за сигаретами, в ходе чего напал на напал на двух таксистов и пытался их убить, чтобы получить автомобили, сообщает портал gorod55.ru

В 2020-м году парень украл у знакомой мобильный телефон за 40 тысяч рублей, а затем сдал его в ломбард. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Червячков вменяем. Сейчас молодой человек находится под арестом.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о тюменце, который угнал автомобиль у таксиста. Мужчина устроил с ним конфликт и под угрозой расправы выгнал его из салона, сел за руль и проехал около 200 метров. Угонщик не справился с управлением и столкнулся с припаркованными рядом авто.