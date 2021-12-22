Госкомтелерадио Украины обязал печатные СМИ издаваться на украинском языке

На Украине печатные СМИ обязали издаваться на украинском языке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из печатных СМИ Украины с 16 января 2022 года исчезнет русский язык. В обязательном порядке все печатные издания должны будут использовать только украинский язык, сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

В ведомстве отметили, что русский язык не может использоваться в размещенных в печатных СМИ объявлениях и рекламе. Языки коренных народов Украины, английский и официальные языки ЕС в рекламе и объявлениях использовать разрешено, уточнили в украинском Гостелерадио.

Для региональных СМИ срок действия закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» отодвигается до 16 июля 2024 года. Русскоязычные издания по подписке или на безвозмездной основе могут распространяться только при условии выпуска на Украине такого же СМИ на украинском языке.

Ранее на kp.ru жительница Киева поделилась мнением, что украинский язык разрушает страну.

Также сообщалось, что на Украине запустили флешмоб в поддержку русского языка.