Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов станет новым послом РФ в Белоруссии, сообщил источник в Государственной думе.

Как передает «Интерфакс», кандидатура Грызлова уже одобрена профильным комитетом Госдумы по делам СНГ. Он может быть назначен на новую должность уже в декабре этого года.

Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Белоруссии Евгения Лукьянова. В этой должности он сменил Дмитрия Мезенцева.

Борис Грызлов занимает пост представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с декабря 2015 года. С 2003 по 2011 годы он был председателем Госдумы, а в 2001-2003 годах - министром внутренних дел России. Является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».