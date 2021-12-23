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Политика22 декабря 2021 22:57

На Украине сотни тысяч женщин станут военнообязанными

Работающих украинок поставят на воинский учет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет

Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине вступил в силу приказ министерства обороны, по которому множество жительниц Незалежной должны будут встать на воинский учет, а значит – в случае необходимости пополнить ряды вооруженных сил. Об этом в среду, 22 декабря, сообщило информационное агентство военного ведомства страны Армия Inform.

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем», - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, в списке указаны «35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности». В перечень входит множество различных сфер, работницы которых должны встать на учет в военкоматах – например, юриспруденция, экономика, издательство, общественное питание и многие другие.

«Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин», - отмечает издание.