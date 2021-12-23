В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введен режим ЧС

В Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. Фото: ГУ МЧС по республике Бурятия

В ночь на четверг, 23 декабря, на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание, в связи с аварией объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня. Такое решение принял глава Бурятии Алексей Цыденов. Ведутся ремонтные работы, в городе приостановлена работа школ и детских садов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, на теплоэлектроцентрали произошло короткое замыкание, в результате загорелась электропроводка. На данный момент отключены четыре котла и два турбогенератора.

По данным регионального главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.

К этому часу возгорание ликвидировано, но мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предупредил жителей столицы, что в некоторых районах города будет снижена подача тепла. По его словам, «возможно понижение температуры в жилых домах и отсутствие горячей воды».

Ранее сайт kp.ru писал о ЧП в Иркутской области, где минувшей ночью утром 22 декабря произошло аварийное отключение электричества: из-за 45-градусного мороза вышел из строя изолятор на одной из опор.