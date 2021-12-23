СК проверит высказывания Артемия Лебедева о поклонении мощам святых

Артемий Лебедев.ФОТО ИТАР-ТАСС/ Денис Кожевников

Следственный комитет РФ начал проверку после публикации дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых и Владимире Ленине.

Как передает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дизайнера подозревают в нарушении ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram», - приводит издание слова собеседника, который уточнил, что согласно имеющимся данным, на странице дизайнера ранее было опубликовано высказывание о святых мощах в нецензурных выражениях.

Проверку начали после поста дизайнера в Telegram-канале, опубликованном в минувшую пятницу, 17 декабря. Тогда Лебедева с использованием нецензурной лексики раскритиковал отношение верующих к мощам святых. Кроме того, он упоминал Сергия Радонежского, Владимира Ленина и Мао Цзедуна, задавшись вопросом: «почему в мавзолеях лежат напоказ трупики».

Напомним, ранее Следственное управление Федеральной службы безопасности проводило проверку высказываний Лебедева по поводу черкесов и памятника «Родина-мать зовет». На дизайнера попросили возбудить уголовное дело по статьям об экстремизме, унижению по национальному признаку и осквернению символов воинской славы.