Путин сообщил, что коллективный иммунитет от коронавируса в России достиг 59,4%

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране достиг 59,4%.

- У нас какой уровень вакцинации? 59,4%, на вчерашний вечер. 59,4% - это коллективный иммунитет, то есть и переболевшие и привившиеся. У нас около 70 млн сделали две прививки, — сказал российский лидер на большой пресс-конфренции.

Глава государства назвал эти показатели недостаточными, указав на необходимость достигнуть 80%. Он привел в пример другие страны, где заявляют об уровне иммунитета в 90-95%.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже. Задать вопрос хотят больше 500 журналистов.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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