Вахтовики из Башкирии устроили дебош в самолете в Ноябрьске

Экипажу пришлось обратиться за помощью к полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое вахтовиков из Башкирии подрались в самолете, который должен был вылететь из Ноябрьска в Уфу.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что неприятный для всех инцидент произошел днем 21 декабря в аэропорту Ноябрьска. Двое рабочих 35 и 47 лет из Башкирии в салоне самолета не смогли выяснить, кто должен сидеть у иллюминатора. Сперва мужчины просто спорили, а потом и вовсе начали громко ругаться матом. Бортпроводник попытался их успокоить, но на его замечания мужчины не реагировали. В итоге, экипажу пришлось вызывать на место полицейских.

Спорщиков смогли привести в чувство только люди в форме. Вахтовиков вывели из салона самолета и составили в их отношении протоколы об административном правонарушении.

Это уже не первый раз, когда вахтовики из Башкирии попадают в глупые и нелепые ситуации. Так, в январе 2021 года 44-летний рабочий в ХМАО лишился почти двух миллионов рублей, доверившись телефонным мошенникам. В октябре 2021 года вахтовик из Башкирии лишился 119 тысяч рублей из-за желания провести время с легкомысленной девушкой.

Всего на работу в другие регионы выезжают около 165 тысяч жителей Башкирии. Это примерно 10% от общего числа занятого населения республики.